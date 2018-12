Pretendono alcolici e infastidiscono il negoziante: denunciati

Pretendevano che gli venissero somministrati degli alcolici senza pagare. Così un esercente di un negozio di alimentare in via Achille Cantoni ha richiesto l'intervento del 113. L'episodio si è consumato giovedì pomeriggio ed ha visto come protagonisti in negativo due stranieri di nazionalità ghanese. Uno è stato denunciato a piede libero per disturbo delle attività delle persone, mentre l'altro per aver violato l'articolo 14 della legge sugli stranieri (non ha rispetto un avviso del questore).