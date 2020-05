Prevenzione agli allagamenti, al via i lavori in via Minarda: scatta il divieto di transito

Mercoledì avranno inizio i lavori finalizzati al miglioramento della funzionalità idraulica dell'attraversamento stradale di via Minarda nell'intersezione con via XIII Novembre 1944. Per la realizzazione dell'intervento sono state emesse opportune ordinanza di chiusura di parte dell’intersezione via Minarda - via XIII Novembre 1944 (con conseguente divieto di transito) e divieto di transito, eccetto residenti nei tratti interessati. Inoltre è vietato il transito a veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. I lavori avranno termine presumibilmente entro il giorno 10 giugno, salvo imprevisti e maltempo.

Il traffico proveniente dalla Ravegnana-Servadei in direzione Lugo-Villafranca, che sarebbe in loco interessato dalla chiusura della strada provinciale a valle dell'abitato di Branzolino, sarà deviato verso la via Lughese con apposita cartellonistica. I mezzi con massa complessiva superiore a 3,5 t non possono transitare nell'intersezione Via Minarda - Via XIII Novembre 1944, pertanto dovranno scegliere percorsi alternativi; cartelli di preavviso verranno installati lungo i percorsi principali da e per Lugo/Villafranca. L'impresa che realizza i lavori è incaricata di predisporre a propria cura la idonea segnaletica di cantiere e di indicazione dei percorsi alternativi.