Prevenzione del doping, lezione speciale per i liceali col professor Gustavo Savino

Sabato scorso gli studenti dell’indirizzo sportivo del Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì, accompagnati dai docenti Camilla Fattorini e Carmelo Di Giacomo, hanno incontrato Gustavo Savino, membro della Sezione Ministeriale di Vigilanza e controllo sul doping per la tutela della salute degli sportivi e direttore della Struttura Complessa di Medicina dello Sport della Ausl di Modena. La lezione è stata un’occasione di approfondimento su argomenti specifici di studio nelle discipline dell’indirizzo sportivo, ma anche un momento di riflessione su temi più ampi, che riguardano la sfera del diritto e della coscienza civile. Si è parlato di prevenzione del doping, di danni provocati dall'uso di sostanze vietate, di indicazioni sul corretto impiego di integratori nello sport e delle modalità dei controlli, sia nel settore professionistico sia in quello dilettantistico. La dirigente Susi Olivetti ha invitato Savino a tornare al Liceo per affrontare il tema della corretta alimentazione, argomento fondamentale per un percorso di benessere psico-fisico degli studenti.