Caldo africano, il bollettino dell'Arpae: in città da bollino "arancione" a "rosso" in 48 ore

Come è stato annunciato, il caldo africano porterà un aumento di caldo e umidità, che farà scattare il bollino arancione di ‘disagio bioclimatico’ tra lunedì e martedì e rosso mercoledì. A indicarlo il bollettino Arpae emesso lunedì, che prevede per martedì e mercoledì nell’area urbana di Forlì un incremento fino a "25" dell'indice di Thom (che misura l’effetto combinato di temperatura, umidità e ventilazione sulla sensazione di caldo o freddo percepito dal corpo umano).

Per l'area di pianura e collina l'indice è atteso a "24", con condizioni di "debole disagio". Secondo la scala Thom, con un valore fra 24 e 27, oltre il 50% della popolazione prova un crescente disagio. La situazione andrà a peggiorare mercoledì nell'area urbana, quando sono attese nell'area urbana condizioni di "forte disagio", "disagio" in pianura e "debole disagio" nella fascia collinare.

Non si tratta di una fase di emergenza, tuttavia si raccomanda di seguire le norme di comportamento consigliate in questi casi: evitare prolungate esposizioni al sole, specialmente nelle ore più calde, e idratarsi adeguatamente. Particolare attenzione va prestata alle fasce più deboli - anziani, bambini, cardiopatici - per evitare il rischio di colpi di calore e e gli effetti di una progressiva disidratazione. Per maggiori informazioni, consultare il sito http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp