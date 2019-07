Temperature e umidità in aumento: si annunciano 48 ore da "bollino arancione"

La pioggia di mercoledì sera è servita solo per dare una breve tregua all’afa. Già nelle prossime ore è previsto un aumento di caldo e umidità, che farà scattare il bollino arancione di ‘disagio bioclimatico’ per le giornate di venerdì e sabato. A indicarlo il bollettino Arpae emesso giovedì, che prevede per venerdì nell’area urbana di Forlì un incremento fino a "25" dell'indice di Thom (che misura l’effetto combinato di temperatura, umidità e ventilazione sulla sensazione di caldo o freddo percepito dal corpo umano). Per l'area di pianura l'indice è atteso a "24", con condizioni di "debole disagio", mentre andrà meglio in collina e montagna. Secondo la scala Thom, con un valore fra 24 e 27, oltre il 50% della popolazione prova un crescente disagio. La situazione perdurerà anche nella giornata di sabato.

Non si tratta di una fase di emergenza, tuttavia si raccomanda di seguire le norme di comportamento consigliate in questi casi: evitare prolungate esposizioni al sole, specialmente nelle ore più calde, e idratarsi adeguatamente. Particolare attenzione va prestata alle fasce più deboli - anziani, bambini, cardiopatici - per evitare il rischio di colpi di calore e e gli effetti di una progressiva disidratazione. Per maggiori informazioni, consultare il sito http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp