Previsioni meteo avverse, rinviata a giugno la "Run to End Polio Now"

A causa delle avverse condizioni metereologiche previste per domenica 12 maggio, la Run to End polio Now 2019 (Muoviamoci per sconfiggere la poliomielite) sarà rinviata a domenica 9 giugno 2019, sempre a Forlì, in piazza Saffi. "La pioggia ed il forte vento, infatti, non consentirebbero il regolare svolgimento della corsa, della festa e delle numerosissime manifestazioni collaterali previste. In prossimità della nuova data, comunicheremo eventuali modifiche al programma già stabilito" si legge in una nota dell'organizzazione

Le adesioni sul sito www.runtoendpolionow.org proseguono dunque fino mercoledì 5 giugno e dopo tale data sarà possibile iscriversi sabato 8 dalle 15 alle 18 nel chiostro di San Mercuriale, in piazza Saffi, e anche alla partenza il giorno della manifestazione dalle 7.30 alle 9.45.