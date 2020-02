Previsto l'abbattimento di due esemplari di leccio in viale della Libertà

Con un'ordinanza firmata martedì da Cristian Ferrarini, dirigente del "Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano", è stato disposto l'abbattimento di due alberi in viale della Libertà. Si tratta di esemplari di leccio, che si trovano lungo l'arteria lato Inps, per i quali i tecnici dell’Unità Manutenzione Verde hanno riscontrato "una pericolosa condizione fitostatica e fitosanitaria". Il provvedimento è stato preso per salvaguardare "l'incolumità fisica nei pressi delle alberature", "considerato l'elevato traffico veicolare e ciclo-pedonale con il passaggio di molte persone e quindi l'elevata esposizione del rischio e pregiudizio della pubblica e privata incolumità".