Benzina e diesel, inizio di 2018 nel segno degli aumenti: i prezzi

Per un litro di verde al self service la spesa media è di 1,557 euro. Si sono stabilizzati i prezzi dei carburanti dopo i rialzi di Eni, Ip e Tamoil: a rilevarlo è Staffetta Quotidiana, specificando che il costo di un litro di benzina, al self service, su una media di circa 14mila impianti è 1,557 euro/litro (+2 millesimi, distributori no logo 1,529), mentre servito è di 1,676 euro (+3 millesimi, pompe no logo 1,571). Il prezzo medio per un litro di diesel è di 1,422 (+3 millesimi, no logo 1,398), mentre servito sale a 1,543 euro/litro (+3 millesimi, no logo 1,439). Il gpl è a quota 0,660 euro/litro (+1 millesimo, no logo 0,648), mentre il metano a 0,961 euro/kg (-1 millesimo, no logo 0,951).

Secondo la rilevazione del portale infobenzina.it, il prezzo più basso per la verde nel forlivese è di 1,459 euro per litro alla Repsol sulla circonvallazione e all'area di servizio Energia Fluida su via Ravegnana. Per quanto concerne il diesel, il prezzo al litro al self service è di 1,349 per entrambi i distributori. Segue il distributore Esso di via Ravegnana e l'EnerGas sulla Cervese, a Pievequinta, con 1,359 euro al litro. Per fare un confronto, rispetto al 24 agosto scorso l'aumento per la verde è stato di circa 0,06 euro, mentre per il diesel di 0,07 euro. Vale a dire circa 3 euro con un rifornimento da 50 euro.