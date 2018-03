Università, novità sulla mensa del Campus: calano i prezzi

Novità per la mensa del Campus universitario di Forlì, aperta anche alla cittadinanza: in calo i prezzi delle proposte di ristorazione, con particolare attenzione ai borsisti Er.Go. Una misura, che ha avuto la pronta adesione del gestore del servizio Elior ed è nata su sollecitazione del Consiglio studentesco. Dal primo marzo, il prezzo del pasto completo alla mensa universitaria composto da piatto principale a scelta (tris di primo secondo contorno o primo abbondante e contorno o insalatona o tagliere di salumi e formaggi o pizza) pane, frutta o dessert e free beverage, ora è sceso di quasi 40 centesimi da 6,59 euro a 6,20 euro per la generalità degli studenti, mentre per i borsisti Er.Go si andrà dai 6,29 euro a 5,90 euro.

Confermati il menù snack, che propone pane o piada o focaccia farciti, frutta o dessert e free beverage, e il menù pizza o pasta ridotto (più bibita). Gli studenti possono continuare a scegliere queste opzioni al costo rispettivamente di 5,50 e 4,20 euro. Scatta un ulteriore sconto per i borsisti Er.Go: il menù snack scende dagli attuali 5 ai 4,80 euro, quello ridotto costa 4 euro rispetto ai precedenti 4,20 euro. Martedì si è tenuta in Ateneo la prima riunione dell’Osservatorio sui servizi agli studenti, a cui hanno partecipato alcuni membri del Consiglio studentesco e delle commissioni paritetiche. L’Osservatorio ha deciso, per questo anno accademico, di analizzare maggiormente i servizi ristorativi e i punti ristoro presenti in Ateneo.