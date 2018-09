I cavalli tornano protagonisti in Fiera: attesa anche tra il pubblico anche Natalia Estrada

Apre venerdì alle 14, e resterà aperta fino a domenica sera, la prima edizione del “Forlì International Horse Fair”. Presentato con l’anteprima del “Fuori Salone” di sabato scorso in piazza Saffi, il nuovo Salone del Cavallo della Fiera di Forlì parte con l’ambizione di rinnovare i successi e le soddisfazioni per il pubblico della storica “Mostra del Cavallo” che tenne banco in Romagna una ventina d’anno fa. Grande attesa in particolare per la finale nazionale dell’“Arabian Show”, con oltre cento cavalli di razza araba iscritti ed una giuria internazionale di altissimo profilo.

Molto ricco e vario il programma di eventi che si succederanno nelle tre giornate di manifestazione: si va dai concorsi di equitazione, con gare di salto a ostacoli e monta americana, alle prove di morfologia per le razze presenti; dalle dimostrazioni di monta e di attacchi alle esibizioni di scuole ed artisti, alle prove tecniche come il Barrel Racing e il Pole Bending, due discipline tra le più popolari anche presso il pubblico dei non addetti per la carica e l’immediatezza del gesto dei cavalli in gara. Ce n‘è per tutti i gusti: per gli appassionati e per il grande pubblico, tutti coloro che vogliono conoscere doti e caratteristiche di questi splendidi animali.

"Proprio per dare evidenza e far conoscere gli aspetti più belli della relazione tra uomo e cavallo, si terranno anche tre convegni - dice Gianluca Bagnara, presidente della Fiera -. Sabato si parlerà di riabilitazione in psichiatria utilizzando la componente equestre, e domenica altri due momenti saranno dedicati al benessere equino e alle modalità di approccio al cavallo, per conoscerlo ed imparare a leggerne la comunicazione. La nostra sarà una manifestazione orientata a valorizzare diverse razze, ne avremo una decina presenti in fiera; soprattutto, vogliamo dare la possibilità al grande pubblico di provare emozioni e vivere nuove sensazioni attraverso il contatto corretto ed amichevole con il cavallo".

Momento di spettacolo particolare sabato sera, quando si terrà il Gran Galà del “Forlì International Horse Fair”: nel ring allestito nel padiglione C è in programma “Angeli e Demoni”, spettacolo equestre con la regia di Omar Selvi che vedrà protagonista Vanessa Fongaro, una bambina di soli 8 anni, e guest star l’artista romeno Mircea Salajan. Presente al Galà anche l’attrice inglese Susan George, nota per essere anche allevatrice di cavalli arabi di altissima genealogia e pluripremiati ai concorsi internazionali, e attesa anche tra il pubblico Natalia Estrada, molto conosciuta per la sua carriera di showgirl e che da una decina d’anni si è ritirata a vita privata nell’astigiano, dove gestisce un maneggio e si occupa di equitazione. Il Gran Galà e l’Arabian Show vedranno anche la presenza della celebre violinista sudafricana Catilin De Ville: virtuosa del violino elettrico, si è già esibita in 28 Paesi stranieri in concerti e performance con un repertorio molto vasto, che spazia dalla musica rock al pop.

Il pubblico dei visitatori della “Forlì International Horse Fair” troverà in esposizione anche curiosità molto particolari, slegate dal mondo dei cavalli e dell’equitazione ma sempre collegate all’emozione che riescono a generare nella persona: ci saranno, ad esempio, alcuni modelli di Harley Davidson ancora non usciti nel mercato europeo e che sono arrivati a Forlì in esclusiva direttamente dagli Stati Uniti. E poi auto d’epoca americane e altri oggetti e articoli “cult” che riempiranno gli spazi del Quartiere Fieristico di Punta di Ferro. Per tornare protagonista nel mondo del cavallo e dell’equitazione con una manifestazione di caratura internazionale, la Fiera di Forlì ha fatto squadra con West & Co. Professional Centre e CLS Custom and Logistics Service, creando l’opportunità di portare al pubblico presente cavalli di altissimo livello e personaggi dell’equitazione e dell’allevamento attraverso un modello operativo che conta di replicare anche in occasione di prossimi eventi, sia di pubblico che professionali.