Prima fiera dei cavalli, in città c'è già Natalia Estrada. Il programma di sabato

inaugura ufficialmente sabato alle ore 10 la prima edizione di Forlì International Horse Fair, presso il quartiere fieristico di Via Punta di Ferro, alla presenza del Sindaco di Forlì, Davide Drei. Special guests della giornata di sabato la violoncellista sud africana Catilin De Ville, l’attrice britannica Susan George e l’attrice/show girl spagnola Natalia Estrada già presente davenerdì alla manifestazione, ospite di Omar Selvi titolare della ditta CLS ,co-organizzatore assieme alla Fiera di Forlì e a West & Co. della manifestazione, e Andrea Mischianti, marito di Natalia Estrada.

Parte sabato la tappa finale dell’Italian Show Tour Championship dei cavalli arabi di cui Arabian Horse Magazine in collaborazione con la Fiera di Forli è l’organizzatore ufficiale dell’evento nella persona di Gianluca Martino - personaggio conosciuto a livello internazionale. Gian Luca Martino spiega: “Ringrazio sentitamente tutti gli allevatori e proprietari dei 100 cavalli iscritti allo show, tutti gli handler, trainer e groomer; gli ospiti intervenuti: Susan George famosa attrice inglese qui con noi come rappresentante principale dell’Associazione LASTING LIFE fondata in onore di suo marito noto attore inglese; Sheik Saleh Muneea Al Matrafi dall’Arabia Saudita, Abdelaziz Al Marzooqi che rappresenta le scuderie reali di Sheik Mohammed Bint Rashid Al Maktoum di Dubai, la violinista Caitlin De Ville che arriverà direttamente dal sud Africa per deliziarci delle sue favolosi performance musicali. È doveroso per me ringraziare inoltre i Giudici; Murillo kammer (Brazil), Amyra Safadi (Holland), Ali Rasheed (UAE), Paula Bhoemie (Holland), Pierluigi Rota (Italy), Khalil Mukhtar (Bharein), Aymar Thaer (KSA) ; il ring-master, la commissione disciplinare , gli speaker e Dj, la segreteria e tutti i proprietari degli stalloni che hanno supportato il progetto ‘Italian show Tour’ donando tanti breedings di stalloni importanti nel circuito degli show Italiani. Ma soprattutto un ringraziamento speciale va ai nostri principali sponsor: Abhaa Arabians, Al Saqran Stud, Dubai Stud, Orrion Farm, Bouché Arabians, Al Bahket Stud e Owaidah Arabians, per il loro inestimabile supporto a questo show”.

In gara sono ammessi a Forlì i primi tre cavalli che, per ciascuna categoria in competizione, hanno ottenuto i migliori punteggi nelle tappe di Palermo, Milano, Foggia e Bergamo del Tour di campionato: è presente quindi in Fiera l’eccellenza nazionale del cavallo arabo.

Il programma prevede inoltre salto a ostacoli, gare e dimostrazioni di dressage, monta western e prove di morfologia, e poi “battesimo della sella” e giri in carrozza ed in serata il Gran Gala "Angeli e Demoni" alle ore 21.00.

Spettacolo Equestre sull’eterna lotta tra il bene e il male interpretato da circa 30 artisti equestri attraverso svariate tecniche di esibizione armonizzate dalla regia di Omar Selvi.

Un legame sottile unisce da sempre il mondo del cavallo a quello del teatro. Due forme d’arte legate da un rapporto primordiale che è quello di comunicare con la libertà del corpo, dell’uomo e del cavallo, che si fanno attori di un racconto pieno di sentimento, suggestione, concetti, poesia. L’arte equestre al servizio di una drammaturgia evocatrice di immagini e visioni. Una rivoluzione che arriva con la riscoperta del valore della libertà del corpo e dell’origine trasgressiva del movimento, una pienezza che coltiva sia l’estetica che la drammaturgia del movimento.

Lo spettacolo Equestre verrà aperto dalla violoncellista sud africana Catilin De Ville e dall’attrice britannica Susan George.

Protagonista Vanessa Fongaro, bambina di 8 anni, che interpreta il bene in contrapposizione al male interpretato da Erio Prati.

Guests star dello spettacolo Mircea Salajan nel ruolo di San Michele Arcangelo, Enrico Lazzarotto e Florin Cristinel Harabor che interpretano gli Angeli del Male ed inoltre Anna Roberta Rosara, Gaia Ghilardi e Eleonora Greco.

Al termine dello spettacolo balli country con i Wild Angels.

ORARIO e TARIFFE INGRESSO MANIFESTAZIONE

Sabato e Domenica 09.00 – 19.00

Intero € 10,00 / Ridotto ragazzi 12-14 anni € 8,00 / Gratuito bambini 0-12 anni

ORARIO e TARIFFE INGRESSO GRAN GALÀ ANGELI E DEMONI

Gran Galà “Angeli e Demoni” sabato 22 settembre ore 21.00

Biglietto intero € 10,00 / Gratuito bambini 0-12 anni