L'emergenza non ferma Caterina, laurea online dal computer di casa: "E' stato strano"

"E' stato strano, ma mi ha aiutato ad essere meno ansiosa". Laurearsi ai tempi dell'emergenza coronavirus online. Martedì Caterina Barzanti ha discusso la tesi di laurea triennale in Lettere Moderna in via telematica, in collegamento con la sede dell'Università di Bologna. Titolo della tesi in Letteratura Italiana Contemporanea - "Scrivere la vita attraverso i sensi: il primato della percezione sensoriale nei sillabari di Goffredo Parise". Nonostante il difficile momento che stiamo vivendo Caterina ha discusso la tesi, laureandosi con 98/110.

"Il sistema si è dimostrato funzionale ed è stato garantito il supporto tecnico necessario per la discussione - spiega Caterina -. Lo staff dell'Università di Bologna si è confermato essere competente ed esemplare in questa situazione di emergenza". La laureata, 23enne, ha ricevuto i complimenti in videochiamata da familiari ed amici che hanno seguito la discussione. La proclamazione collettiva ci sarà alla fine dell'emergenza. A quel punto si potrà festeggiare.