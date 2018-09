Prima ordinazione sacerdotale del nuovo vescovo: è don Massimo Tumini

Nuova ordinazione sacerdotale a Forlì: alle 16 di sabato 22 settembre, in Duomo, sarà consacrato presbitero il diacono Massimo Tumini. Ad imporre le mani sacramentali sul seminarista 42enne, nativo di Ladino di Terra del Sole, sarà il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza. “E’ un’ordinazione – dichiara il presule friulano - che mi coinvolge anche personalmente, per diversi motivi: un uomo che dona la sua vita per amore di Dio e della chiesa, desta sempre stupore e gioia. Avviene a 5 mesi esatti dal mio ingresso a Forlì-Bertinoro e fa ben sperare sul futuro della nostra chiesa. Don Massimo si mette al servizio della Parola con entusiasmo e fede, sull’esempio di due sacerdoti del nostro tempo a lui molto cari: don Oreste Benzi e don Lorenzo Milani, amici di Dio e dei poveri”.

Nato il 9 ottobre 1975 e conseguito il diploma all’Istituto d’arte di Forlì, Tumini ha lavorato alcuni anni come operaio per poi entrare a far parte dell’associazione Papa Giovanni XXIII, comunità in cui ha maturato la sua vocazione e che ha lasciato nel 2010, data del suo ingresso in seminario. Dopo aver studiato teologia presso l’Istituto di scienze religiose Sant’Apollinare di Forlì, ha prestato servizio presso la comunità parrocchiale di Regina Pacis: attualmente opera a fianco di don Giovanni Severi, parroco dell’unità pastorale Ronco, Selbagnone, Santa Rita. Don Massimo era divenuto diacono il 24 settembre dello scorso anno, sempre nel Duomo di Forlì, per imposizione delle mani del vescovo mons. Lino Pizzi, predecessore di mons. Livio Corazza. Massimo ha maturato la decisione di farsi prete nel 2007, all’età di 32 anni. Nei momenti di difficoltà, il giovane si è sempre appoggiato a Dio, scoprendo che la nostra vita è pensata e voluta da Lui. “A me – dichiara - viene spontaneo di chiedergli aiuto, trovando sempre risposte nuove, essenziali, ragionevoli, vere”. Don Massimo Tumini dirà la sua prima messa domenica 23 settembre, alle 11, nella chiesa di Ladino, in via Ladino 4. L’ultimo presbitero ordinato a Forlì, con rito andato in scena il 26 settembre 2015 in Cattedrale, è stato il forlimpopolese don Germano Pagliarani.