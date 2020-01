Primo anno di lavoro per i ladri: razzia di monili in un'abitazione, rubata anche un'auto

Primo dell’anno amaro per i proprietari di un'abitazione a Rocca delle Caminate, nel Meldolese. I proprietari, nel rincasare a tarda notte dopo aver festeggiato il Capodanno fuori casa, hanno avuto la sgradita sorpresa di constatare che qualcuno si era introdotto all'interno delle loro proprietà. L'intrusione dovrebbe essersi verificata tra la mezzanotte e le 3, quando sono rincasati. I malviventi si sono introdotti forzando un ingresso, quindi hanno rubato monili e circa 300 euro in contanti per un valore complessivo tra i 5mila ed i 6mila euro. Una volta constatata l’azione dei "soliti ignoti", i derubati non hanno potuto fare altro che chiedere l'intervento dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Meldola, che hanno provveduto ai rilievi di legge. Un altro furto è stato commesso a Forlimpopoli. In questo caso è stata portata via un'auto. Sono in corso le indagini del caso. Nella Vallata del Bidente sono stati inoltre segnalati altri tentativi di furto, che non sono andati a segno.