Un altro morto alla casa di riposo Zangheri. Buone notizie: chiusa la Rianimazione Covid

Tre morti, dieci nuovi contagiati e 36 guariti. Questo il bollettino aggiornato a sabato pomeriggio dell'andamento nella provincia di Forlì-Cesena dell'emergenza sanitaria da covid-19 diramato dalla Prefettura. Oltre alla morte del 52enne Lorenzo Facibeni, vigile del fuoco di Predappio, si è spenta una donna di 96 anni, che si trovava ospite alla casa di riposo "Zangheri" di Forlì. Il terzo decesso in provincia è una 86enne di Cesena.

Le vittime salgono così a 168 (98 nel Forlivese e 70 nel Cesenate). Per quanto riguarda i positivi, quelli nuovi sono dieci, due dei quali a Forlì. I guariti sono adesso 879 (+36 su venerdì), di cui 489 nel Forlivese (+27), 390 (+9) nel Cesenate. I ricoverati sono 108, 56 dei quali nel Forlivese. Sono in isolamento domiciliare 284 persone nel Forlivese (erano 310) e 242 nel Cesenate (erano 247), per un totale di 526. I casi totali sono passati da 1.671 a 1.681.

Nell'ambito Forlivese, i positivi sono 340, 284 dei quali in isolamento domiciliare e che non necessitano di cure ospedaliere. In città i positivi sono 210, 38 dei quali ricoverati e 172 in isolamento domiciliare. I guariti sono 296 ed i morti 61. Questa la distribuzione dei casi positivi a sabato pomeriggio: 14 a Bertinoro (due nuovi guariti), 3 a Castrocaro, 4 a Civitella, 3 a Dovadola (un guarito), 27 a Forlimpopoli (un guarito), 47 a Meldola (due guariti), 10 a Predappio (un guarito), due a Premilcuore, 19 a Rocca San Casciano (due guariti) e uno a Santa Sofia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto non ci sono più pazienti covid-19 nella Rianimazione di Forlì. I due pazienti forlivesi che necessitano di cure di terapia intensiva non si trovano ricoverati all'ospedale "Morgagni-Pierantoni. Il reparto, per il quale erano stati messi a disposizione dieci posti letto per l'emergenza sanitaria, è in fase di sanificazione. In caso di una nuova ondata di casi, la Rianimazione sarà pronta ad affrontare la situazione.