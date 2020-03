Primo caso di coronavirus a Santa Sofia, il sindaco ai cittadini: "Niente panico"

Primo caso di positività al coronavirus a Santa Sofia. Si tratta di un 55enne, ricoverato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. A dare l'annuncio è il sindaco Daniele Valbonesi, specificando che il contagiato "è in buone condizioni di salute". "E' una persona che lavora fuori dal nostro territorio e negli ultimi giorni è stato in isolamento. Da ora sono attivate tutte le procedure per risalire ai suoi contatti e sarà cura del personale dell'Ausl mettersi in comunicazione con chi, eventualmente, possa essere in una situazione a rischio, offrendo le istruzioni e i comportamenti da mettere in atto. Chiedo a tutti di avere la massima riservatezza. Non è importante conoscere chi sia la persone, bensì come comportarsi e come rispettare le regole e le limitazioni che conosciamo".

Mercoledì mattina Valbonesi ha attivato quindi il Centro Operativo Comunale. "Non bisogna farsi prendere dal panico - è l'invito del primo cittadino -, ma bisogna alzare l'attenzione e rispettare ancora di più le regole che conosciamo attraverso i decreti della presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione". L’istituzione prevede in sostanza la creazione del tavolo centrale di coordinamento, a livello comunale, che entra in operatività piena al verificarsi di un'emergenza; il compito è quello di gestire l’evolversi della situazione, attraverso un costante monitoraggio, una razionale e opportuna distribuzione delle risorse umane sul territorio, una pianificata gestione delle strutture e dei mezzi disponibili. Al vertice del Centro Operativo Comunale c'è la figura del sindaco, affiancato dai responsabili delle funzioni di supporto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per tutti i cittadini, ribadisco ancora una volta l'importanza di seguire le indicazioni più volte ripetute: spostarsi solo per lavoro, uscire esclusivamente in caso di reale bisogno, per acquistare beni di prima necessità o medicinali, possibilmente una persona per ogni famiglia. Sarà mia cura tenere informati i cittadini sull'evoluzione della situazione - conclude Valbonesi -. Ricordiamo, infine, che è a disposizione il numero 320 4309436 per il servizio speciale di consegna a domicilio di medicine e beni di prima necessità rivolto agli anziani e a chi non può contare sul sostegno di una rete familiare o amicale".