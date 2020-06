Ansie e paure, poi l'urlo liberatorio e il brindisi: la maturità ai tempi del covid, la voce degli studenti

I due volti della maturità 2020: quello di chi ha appena terminato la sua discussione d'esame ed è tranquillo e quello dello studente che sta per entrare con tutte le incognite che questa particolare prova d'esame dell'epoca Coronavirus, può riservare. Tra ansie ed emozioni, i primi maturandi forlivesi hanno affrontato la prova conclusiva di un percorso iniziato cinque anni fa. Il numero degli studenti di Forlì e Forlimpopoli impegnati negli esami di stato sono 1431. E' dal 23 febbraio che gli studenti non tornavano a scuola: "La didattica a distanza è andata bene, forse qualche difficoltà per le materie scientifiche - commenta una ragazza -. E' mancato il confronto da vicino".

Le ansie di questi giorni alla fine sono scomparse di fronte alla felicità di raggiungere il traguardo. La temuta ora di colloquio con i docenti per alcuni studenti è passata velocemente. Fuori dai cancelli delle scuole compagni di classe ed amici curiosi: alla fine abbracci, sorrisi e brindisi, ovviamente in mascherina. "E' stato molto liberatorio. La mascherina non aiutava molto, ma pensavo peggio", è il racconto di uno studente. "Ora non vedo l'ora di andare all'università", la voce di un'altra maturanda.