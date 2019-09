Prima campanella, il sindaco Zattini: "Siate tenaci, sereni e caparbi come Benedetta"

La prima campanella dell'anno scolastico 2019-2020 è suonata. Un pizzico di emozione ha accompagnato gli studenti nel varcare i cancelli degli istituti e prendersi il banco, magari al fianco del migliore amico. Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, descrivere il "bellissimo viaggio" che hanno iniziato lunedì gli studenti con le parole di Cesare Pavese: "Fate una vita interiore, di studi, di affetti, che non siano soltanto di “arrivare“ ma di “essere “ e vedrete che la vita avrà un significato".

"La scuola deve entrare in sintonia con voi, deve fare emergere i vostri tanti talenti - sono le parole del primo cittadino indirizzati agli studenti -. Siate aperti, disponibili, grati ai vostri educatori che porterete nelle vostre vite per sempre". Quindi "un pensiero particolare a chi per la prima volta sarà accolto dalla campanella: un nuovo percorso li attende, le prime sfide si profilano, ma avrete la certezza che sarete accolti con dolcezza e pazienza per spiccare il volo nella vita".

"La scuola è impegno, fatica e anche esempio - continua Zattini -. In questi giorni la nostra città ha vissuto con gioia ed entusiasmo la Beatificazione di Benedetta Bianchi Porro, figlia diletta della nostra terra che ha frequentato le nostre scuole. Nonostante le tante difficoltà ha studiato con tenacia esemplare e serenità ed io auguro a tutti voi di avere nel vostro cammino scolastico la stessa caparbietà e la stessa energia che hanno guidato la nostra Benedetta. Volgete lo sguardo sempre avanti perchè il futuro vi appartiene".

Zattini ha portato il saluto agli studenti nelle scuole affiancato dall'assessore alla Scuola Paola Casara e dall'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani. "Al centro delle nostre azioni amministrative metteremo gli studenti che rappresentano il futuro della nostra società - afferma Casara -. A loro dedicheremo massima attenzione e adeguate risorse, per poter rispondere alle esigenze formative e alle sfide di una società in grande evoluzione".