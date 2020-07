Primo singolo solista per il giovane musicista forlivese Fede Magna

I giovani musicisti forlivesi mettono in rete la loro musica. L'ultima arrivata è "Complicada”, il primo singolo solista di Fede Magna, giovane cantante emergente forlivese proveniente dal collettivo “Palaz Mob” già riconosciuto nella musica giovanile romagnola. Il brano è disponibile su Youtube e in streaming su tutte le piattaforme, in particolare Spotify, con la copertina di Drop Graphics. Il video che accompagna la musica vede immagini video girate fra Forlì, Fiorenzuola di Focara e Riccione, da Walter Molfese. “Il lockdown è stata un occasione per tutti per riflettere su se stessi, venivo da un periodo complicato della mia vita e tramite la musica son riuscito a trasformare le mie emozioni in creatività”, dice l’artista. L’idea del brano è nata a distanza tramite videochiamata con Cesare Bicchietti “Bromuro” e Andrea Marelli “Nalv”, per poi concretizzarsi grazie alle registrazioni presso il Deposito Zero Studios di Forlì e al lavoro di produzione e mix di Chris Lapolla di Electric Town Recording Studio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.