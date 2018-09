Principio d'incendio alla Bonfiglioli, stabilimento evacuato per alcune ore

Un principio di incendio ha portato allo sgombero della sede forlivese della Tasmital-Bonfiglioli, in via Enrico Mattei, dove lavorano centinaia di operai. Le fiamme sono divampate all'interno di un macchinario utilizzato per il lavaggio di pezzi meccanici ed è stato subito gestito dal personale interno addestrato per l'anti-incendio. Nel frattempo sono giunti sul posto i vigili del fuoco del comando di Forlì, per la messa in sicurezza e la bonifica. L'incendio ha danneggiato parte del macchinario e non si è esteso né ad altre macchine, né alla struttura, rimanendo quindi molto contenuto nell'estensione e nei danni causati. Come da protocollo, per sicurezza, lo stabilimento è stato evacuato. L'intervento dei pompieri è scattato intorno alle 10,30 di giovedì, per completarsi un paio di ore dopo. Poi le attività lavorative sono poi riprese senza altri intoppi.