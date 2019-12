Procede il piano di potature straordinarie: interventi in tre parchi cittadini e in 40 scuole su 50

Una serie di potature straordinarie nei parchi, nelle scuole e nelle strade della città. Ad aggiornare il conto degli interventi è il vicesindaco Daniele Mezzacapo: "A Forlì erano anni che non si effettuavano le potature delle piante in determinate zone della città. Questa amministrazione come aveva promesso in campagna elettorale, finora ha potato circa 400 piante dislocate nel Parco delle Stagioni e al Parco Paul Harris e in alcuni impianti sportivi tra cui il Polisportivo Buscherini abbiamo fatto un maxi intervento di messa in sicurezza". secondo il conto sono state potate le piante anche nelle corti interne di oltre 40 scuole su 50 di fatto diminuendo in modo drastico il pericolo di cadute degli alberi. ed ancora: "Presto pianteremo migliaia di alberi e creeremo boschi urbani in città. Il lavoro prosegue nonostante qualche giorno di pioggia e le festività natalizie".