Alluvione a Villafranca, avviate le procedure di rimborso danni: ecco come fare domanda

Sono state avviate le procedure di rimborso dei danni causati dall'alluvione dello scorso maggio che aveva investito Villafranca. Con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna numero 5 del 15 gennaio, pubblicato sul Buret-T numero 10 del 16 gennaio, sono state approvate le direttive per le domande, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, in favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive, per i danni occorsi in relazione agli eventi verificatisi sul territorio regionale nei mesi di maggio e novembre.

Il Decreto, unitamente alla modulistica, è scaricabile sul sito internet della Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 2 marzo. Potranno essere presentate in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Forlì nei relativi orari di apertura oppure spedite via posta al Comune di Forlì con raccomandata con ricevuta di ritorno o anche inviate in formato digitale tramite PEC all’indirizzo mail comune.forli@pec.comune.forli.fc.it.

Al fine di fornire le corrette informazioni e un primo supporto ai cittadini interessati, in stretta collaborazione con il comitato di Quartiere di Villafranca è stato organizzato un incontro pubblico che si terrà mercoledì 29 gennaio alle 20.30 all’ex Istituto Agrario di Villafranca in via Via Lughese 262, angolo via XIII Novembre 88. Per ulteriori informazioni (esclusivamente negli orari d’ufficio) è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente e Protezione Civile (via delle Torri 13, secondo piano, 0543.712733) oppure allo stesso ufficio, ma in via delle Torri 15, secondo piano (0543.712334).