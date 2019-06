Processione del Corpus Domini in centro, sarà ordinato un nuovo sacerdote, figlio di un ex sindaco

Giovedì sera, con la messa presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, sono state avviate le celebrazioni per la solennità del Corpus Domini. Al termine della liturgia eucaristica è seguita la processione per le vie del centro storico, dal duomo a piazza Saffi e ritorno. L’ostensorio con il Santissimo Sacramento, tenuto da monsignor Corazza sotto il rituale baldacchino portato dai barellieri dell’Unitalsi, è stato accompagnato da sacerdoti, religiosi e religiose, dai bambini che hanno ricevuto la prima comunione nel corso dell’anno, dai fedeli provenienti da parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali, tutti raccolti attorno al mistero dell’eucaristia.

Tra gli appuntamenti religiosi anche quello di sabato, alle 18.30 in Cattedrale, dove sarà ordinato sacerdote il diacono don Filippo Foietta. Classe 1980 e originario di Santa Sofia (località di cui il padre Flavio è stato sindaco), il giovane, diplomato al Liceo Scientifico di Forlì e laureato in farmacia all’Università di Bologna, è cresciuto in parrocchia con don Angelo Batani, don Giovanni Panarotto e con il parroco attuale don Giordano Milanesi. Il suo ingresso in Seminario risale al 2011, prima a Faenza al propedeutico e poi a Bologna. Il 25 novembre 2018 è stato ordinato diacono.