Le processioni forlivesi nel giorno della Madonna di Fatima

Nel mese di maggio, il periodo dell’anno tradizionalmente dedicato dalla Chiesa alla devozione della Madre di Cristo, spicca domenica, Ascensione del Signore ma anche Festa della Madonna di Fatima. Le prime apparizioni della Vergine ai pastorelli Lucia dos Santos di 10 anni, Giacinta Marto di 7 e Francisco Marto di 9 anni, fratello di Giacinta e cugino di Lucia, avvennero il 13 maggio 1917 e si ripeterono nei mesi successivi fino al 13 ottobre di quell’anno, quando ebbe luogo l'ultimo prodigio col “Miracolo del sole”. Una prima celebrazione forlivese nel giorno della Madonna di Fatima è in programma a Vecchiazzano, in via Borghina, presso l’Opera “Nostra Signora di Fatima”: alle 21 si terrà la processione aux flambeaux nell’area del santuario, condotto dal 2006 dai Servi del Cuore Immacolato di Maria, che alle 22 presiederanno anche la celebrazione eucaristica. Sempre domenica, ma alle 20.30, è in programma la 47° edizione del cammino orante Grisignano – Collina. Avviata nel 1971 da don Angelo Siboni, il poliedrico sacerdote fisico, astronomo, sismologo ma anche esorcista all’epoca parroco di Collina, la processione aux flambeaux esordirà alle 20.30 nel piazzale della chiesa di Grisignano, in viale dell’Appennino 733, per poi dirigersi verso la parrocchiale pedemontana con la recita del rosario, commentato dai sacerdoti del vicariato Forlì Sud Ovest composto dalle parrocchie di Carpena, Collina, Grisignano, Magliano, S. Lorenzo in Noceto e S. Martino in Strada. Arrivati a Collina, alle 21.30, il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza celebrerà la santa messa. L’ultima processione solenne è quella di Fornò. Presieduta dal parroco don Mauro Ballestra, esordirà alle 20.30 da Carpinello (via Longara, traversa di via Bianco da Durazzo), per snodarsi sulle ali del Rosario mariano sino al santuario quattrocentesco eretto da Bianco da Durazzo e dedicato a Maria Madre di Grazia e di Misericordia. Alle 21, al termine della processione, celebrazione della messa prefestiva