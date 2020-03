Meldola, al via il motore della solidarietà: aziende gratuitamente al lavoro per la produzione di mascherine lavabili

Parte da Meldola la produzione di mascherine lavabili con l'obiettivo di garantire una scorta da utilizzare in caso di necessità. John Ashfield, Pellicceria Cristina e Marilena Scampoli hanno quasi terminato la produzione di 500 mascherine realizzate con cotone lavabile fornito dall’amministrazione comunale e quindi riutilizzabili. Una parte di queste mascherine serviranno come scorta per gli operatori dell'Istituzione ai Servizi Sociali Davide Drudi, per proseguire poi con la distribuzione ai dipendenti e ai volontari impegnati in servizi a favore della popolazione qualora non fossero più disponibili mascherine certificate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Come Amministrazione Comunale di concerto con le aziende del nostro territorio abbiamo promosso questa azione per garantire una scorta di mascherine necessarie per i servizi essenziali - afferma il sindaco Roberto Cavallucci -. Alle aziende John Ashfield, Pellicceria Cristina e Marilena Scampoli va il mio più sincero ringraziamento per la generosità dimostrata. Ancora una volta questa è la dimostrazione del legame di solidarietà che deve animare una comunità, che unisce e lega i suoi cittadini e imprese. Tutti insieme riusciremo a superare questo difficile momento".