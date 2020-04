Mascherine compagni dei prossimi mesi? C'è chi le inventa anche con tessuti speciali militari

Sono tante le aziende dell'ambito tessile che si sono riconvertire alla produzione di mascherine. E tra quelle artigianali (che non sono dispositivi medici omologati) arrivano anche le "military mask" prodotte da un'azienda di Forlì, "Il laccetto". L'idea è nata dal figlio del proprietario, Edoardo Cisterni, che spiega: "Non è una semplice mascherina in cotone, perchè è realizzata con tessuti altamente tecnici solitamente impiegati in ambito militare, che consentono la giusta traspirabilità ma il 100% di impermeabilità".

E se quest'indumento deve diventare inevitabilmente un compagno di viaggio per i prossimi mesi, che almeno sia comodo. Per questo in questa linea è stato deciso di individuare modelli per uomini, donne e bambini, con elastici morbidi o con il ferretto regolatore per il naso rivestito da una imbottitura protettiva ed ergonomica, a sua volta cucito dentro la fodera. Insomma, per chi nella "fase 2" non vuole tralasciare lo stile avrà di che scegliere, dato che numerose aziende anche locali stanno avviando produzioni di mascherine artigianali.