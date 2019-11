Aeroporto, il centro d'addestramento "Professione Volare" si conferma un'eccellenza italiana

Un nuovo importante riconoscimento è stato assegnato al Polo Tecnologico Aeronautico di Forlì, comprendente l’aeroporto ‘Luigi Ridolfi’, l'istituto tecnico Aeronautico Statale ‘Francesco Baracca’, la facoltà di Ingegneria Aerospaziale dell'Università di Bologna, l'Enav Academy e il centro di addestramento al volo ‘Professione Volare’. Mercoledì la commissione di Easa (European Aviation Safety Agency) accompagnata dal comandante Gian Paolo Zambianchi e dal comandante Alessandro Tortorella, rappresentanti Enac (Ente Nazionale Per l'Aviazione Civile), ha sottoposto il centro di addestramento al volo ‘Professione Volare’ ad una visita di controllo ispettivo che si è conclusa positivamente.

L’Enac aveva ritenuto opportuno indicare come luogo per uno dei primi controlli effettuati agli operatori da parte di questo Ente Europeo, il centro di addestramento al volo Professione Volare, viste le numerose licenze professionali rilasciate nei suoi 25 anni di attività e i risultati ottenuti dai propri allievi, provenienti da tutto il mondo. "Il risultato positivo di questo audit è una grande soddisfazione per me e per tutti i miei collaboratori - sottolinea il comandante Cesare Montefiori - che si sono sempre impegnati nel perseguire l’obiettivo di alzare il nostro e il loro livello di professionalità. Spero che questo nostro risultato faccia da volano al Polo Tecnologico Aeronautico di Forli". Da F.A. Srl le congratulazioni al comandante Montefiori "e a tutte le persone che operano nel centro di addestramento al volo ‘Professione Volare’, per essersi confermati come una eccellenza italiana dell’aviazione".