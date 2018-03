Galeata, un bel esempio d'integrazone: i profughi liberano i marciapiedi dalla neve

Un bel esempio d'integrazione. A Galeata, uno dei comuni più colpiti dall'ondata di gelo e neve, i richiedenti asilo, ospiti nel territorio comunale, hanno partecipato, coordinati da un operaio comunale, alla spalatura dei marciapiedi, creando varchi ad alcune abitazioni con anziani, edifici pubblici ed accesso ai negozi. "Alcuni di loro vedevano per la prima volta la neve e lo stupore è stato grande - racconta su Facebook il sindaco Elisa Deo -. Colloquiando in inglese mi hanno spiegato che per loro è importante rendersi utili e che queste attività servono alla conoscenza reciproca ed all'integrazione". Un buon esempio di civiltà che è stato replicato venerdì con la spalatura davanti alle scuole ed al cimitero.

