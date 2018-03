Profughi, vertice in Prefettura: al vaglio misure per favorire l'integrazione

Si è svolta martedì mattina in Prefettura la terza riunione del Tavolo Tecnico Provinciale per l’Integrazione, costituitosi lo scorso novembre, a cui hanno partecipato i rappresentanti degli enti locali, dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena, dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna - Ufficio Territoriale di Forlì-Cesena, dell’Ausl della Romagna, del mondo dell’asociazionismo, delle parti sociali, della Caritas e dell’Islam. "Durante la runione - informano dalla Prefettura - è stata esaminata l’attività svolta dai tre gruppi di lavoro, costituiti nell’ambito del tavolo, aventi l’obiettivo di individuare azioni di integrazione a favore dei cittadini stranieri titolari di protezione internazionale-umanitari, ed in particolare individuare percorsi di integrazione per facilitare l’istruzione e la formazione professionale; facilitare l’accesso ai servizi, come l’assistenza sanitaria e l’alloggio; e sostenere il dialogo interreligioso, prevenire e contrastare le discriminazioni, attuare percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva".