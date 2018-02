Progetti, investimenti e viabilità nella zona nord: se ne parla in un incontro

Mercoledì alle 20.45, nella sala Foro Boario, sita in Piazzale Foro Boario 7, si svolgerà l’assemblea pubblica con l’ordine del giorno riguardante “Progetti, investimenti e viabilità zona Nord”. L’assemblea vedrà come moderatrice la coordinatrice della Zona Nord, saranno inoltre presenti tecnici e amministratori del Comune di Forlì. La zona Nord comprende i quartieri Barisano, Branzolino, Durazzanino, Foro Boario, Malmissole, Pianta Ospedaletto Coriano, Pieve Acquedotto, Poggio, Roncadello, San Benedetto, San Giorgio, San Martino in Villafranca, San Tomé, Villafranca. Tutti i cittadini sono invitati.