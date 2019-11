Forlì si prepara al Natale: per "Piazze d'incanto" si cercano progetti e collaborazioni

Il Comune di Forlì ha pubblicato un avviso per la ricerca di progetti e collaborazioni per la valorizzazione del centro storico nel periodo delle festività natalizie, finalizzato alla selezione di proposte da realizzare nell'ambito del programma Piazze d'incanto, previsto nel periodo 7 dicembre - 6 gennaio. Tutte le realtà pubbliche e private che intendano proporre iniziative in sintonia con le finalità indicate, possono presentare domanda entro le 12 di lunedì 18 novembre. Le proposte pervenute verranno valutate da una Commissione sulla base della coerenza con le finalità dell'iniziativa e sulla qualità dei singoli progetti. Potranno essere chiesti chiarimenti in ordine al progetto presentato, finalizzati alla sua valutazione o modifiche funzionali ad integrazione delle singole proposte nel programma generale.

"Nel proseguire l'impegno di valorizzazione del centro storico, l'amministrazione comunale intende promuovere iniziative ed eventi utili a qualificare le piazze principali con manifestazioni e attività finalizzate ad accrescere la percezione positiva e la conseguente frequentazione della cittadinanza nel periodo natalizio, momento importante per i cittadini, piccoli e grandi e per gli operatori economici", si legge nell'avviso. Anche quest’anno in Piazzetta San Carlo una “Casetta di Cristallo”, calda e accogliente, bambini, mamme, papà, nonni e nuovi amici potranno trovare uno spazio nel quale sperimentarsi in piacevoli ed emozionanti attività, narrazioni, esplorazioni, suggestioni. Uno spazio dove i bambini possono esprimere la loro creatività, incontrare gli aiutanti di Babbo Natale e portare le letterine. "Musica, movimento ed energia" animeranno Piazza Saffi con la pista di pattinaggio, eventi e mercatini di Natale, con artigianato, i prodotti tipici, articoli da regalo, addobbi e allestimenti del Natale. In Piazzetta della Misura, Via delle Torri (e dintorni), Giardini Orselli saranno decorate da illuminazione e allestimenti d’effetto.