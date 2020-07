Progetti sul Fondo europeo asilo migrazione e integrazione, la Prefettura cerca partner

Sul sito internet della Prefettura – U.t.G. di Forlì- Cesena nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” “Avvisi bandi e inviti” “Gare in corso” è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner della Prefettura - U.T.G di Forlì-Cesena interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) - Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2.3 – “Capacity building”. Il termine di ricezione delle istanze di partecipazione è il 7 agosto alle 12.

