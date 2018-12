Attraversamenti pedonali protetti: undici interventi previsti, semaforo verde al progetto

La giunta comunale riunitasi venerdì scorso ha approvato un progetto da 130mila euro per la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti e miglioramento della sicurezza in altri già presenti. Sono undici i progetti elaborati, proposti dai Quartieri e vagliati da una apposita "Commissione sicurezza stradale". Su richiesta del Quartiere Bussecchio, si procederà davanti alla scuola materna nella realizzazione di un attraversamento pedonale protetto, con la realizzazione di isole centrali e "sentinella" centrale.

In viale Fratelli Spazzoli l'intervento sarà realizzato all’altezza del pattinodromo, in corrispondenza dell'incrocio con Nardini. Nell’ambito degli interventi manutentivi, è stato eliminato uno dei due attraversamenti presenti in quanto troppo vicini. E' prevista l'eliminazione delle barriere architettoniche e la presenza di pannelli lampeggianti con sensore per accensione in presenza di pedoni. Programmato un attraversamento pedonale protetto di via Balzella, all'altezza di via Neruda. "L'intervento - si legge nella relazione - è ritenuto necessario dalla Commissione sicurezza stradale, visto l’elevato numero di incidenti". La larghezza della strada consente la esecuzione di isole salvagente centrali con “sentinella”. Saranno eliminate anche in questo caso le barriere architettoniche.

In via Orceoli si completa la serie di passaggi pedonali protetti con un intervento in corrispondenza di via Zoffili. Il piano redatto dal Servizio Viabilità riguarderà anche viale Bologna, su richiesta dei quartieri Cava e Romiti. "Per ogni attraversamento è prevista la fornitura e posa di “sentinella” centrale lampeggiante e, con la sola esclusione dell'attraversamento in corrispondenza incrocio con via Ruzzi, la fornitura e posa di due lampioni con illuminazione al busto - si legge nella relazione -. E' inoltre prevista la sistemazione delle isole salvagente".

In via Castel Latino i lavori saranno svolti in corrispondenza di via Veclezio: "Vengono eliminate le isole salvagente e creato attraversamento pedonale rialzato e illuminato con lampioni con illuminazione al busto. Questo per venire incontro alla richiesta di ridurre la velocità dei veicoli". Nella stessa arteria sarà realizzato un altro attraversamento all'altezza dei civici 50 e 52. Il progetto prevede interventi anche in viale Risorgimento per la presenza di ambulatori nella palazzina che ospita la farmacia.