Progetto Erasmus+: in programma un ciclo di incontri organizzato da Atrium

L'associazione Atrium ha organizzato dal 20 al 22 marzo, in via Giorgina Saffi, un ciclo di incontri di formazione nell'ambito dell'iniziative "Rotte culturali" promesse dal Consiglio d'Europa. "Il progetto, denominato "Erasmus + Decra", si colloca all’interno della cornice dei temi di sviluppo e di civiltà in Europa - spiegano l'assessore alla Cultura, Elisa Giovanetti, presidente di Atrium e Claudia Castellucci, responsabile del Servizio Progetti Europei e Relazioni Internazionali - seguendo la Convenzione di Faro, per la riappropriazione del patrimonio locale e valorizzazione europea; i princìpi di inclusione sociale e di partecipazione dei cittadini; l’accessibilità dei monumenti e delle conoscenze tra cui accessibilità digitale e multilinguismo; e lo sviluppo a lungo termine delle reti europee, compreso l’approccio per l’economia sociale e solidale". Sono nove le Rotte Culturali in Emilia-Romagna. Atrium, di cui Forlì è capofila, raccoglie numerosi soci di Paesi diversi, nell’ambito della tutela del patrimonio architettonico e del difficile rapporto con le dittature totalitarie del passato. Gli incontri dei prossimi giorni prevedono inoltre visite guidate, seminari, pedalate culturali e workshop, con l’obiettivo di far partecipare i cittadini alla narrazione che Atrium porta avanti da anni.