Una rotonda davanti la chiesa dei Romiti, ma devono essere espropriati terreni

Una rotonda potrebbe sostituire in futuro l'incrocio tra via Firenze e via Valeria, davanti alla chiesa di San Marco in Varano. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economia per un importo presunto di 150mila euro. Tuttavia, viene evidenziato nella delibera, "l'intervento non è rispondente alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunali vigenti in quanto manca l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio". "Pertanto - viene specificato -, sussistendo l'interesse pubblico ad attuarlo, così come con il presente atto si dichiara, dovrà essere esperita idonea procedura di variante urbanistica agli strumenti di pianificazione comunali vigenti". L'intervento, viene anche riportato, "interessa parzialmente in aree che non sono nella disponibilità del Comune e che quindi si darà corso alla procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree interessate". Il responsabile del procedimento dell'opera è l'architetto Dario Pinzarrone.