Dalla sfilata di moda raccolti oltre 5mila euro per "La mia mamma è bellissima"

5.400 euro: è la somma raccolta domenica scorsa dal Rotary Club Forlì Gruppo Consorti e dal Rotaract per l’Istituto Oncologico Romagnolo in occasione della sfilata di moda organizzata nel Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme. L'intero incasso dell'evento sarà interamente destinato a sostenere il progetto Margherita "La mia mamma è bellissima", finalizzato a mettere, gratuitamente, a disposizione delle parrucche per le pazienti che affrontano cicli di chemioterapia.

Alla serata, condotta da Davide Fonte (regia di Roberta Malmusi), hanno sfilato come modelli e modelle soci e consorti del Club, i ragazzi rotaractiani, il gruppo "Le amiche di Arianna" ed alcuni sportivi forlivesi. Erano presenti il presidente dello Ior Dino Amadori, Ettore Sansavini, Lucia Magnani, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il primo cittadino Marianna Tonellato, che ha sfilato nelle vesti di modella, e Simona Galassi campionessa mondiale di boxe e testimonial del progetto.

Hanno collaborato gratuitamente all'organizzazione Bruno dell'Avis di Salarolo, la regista Malmusi, il parrucchiere Alfiero, estetisti truccatori, ed i ballerini di tango Morena e Stefano. Sponsor della serata Longlife, Mediolanum, Garage Internazionale, Bandini & Casamenti, Assicurazioni Generali, Confartigianato e Stilnovo.