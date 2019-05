Cortometraggio con storie ed una colonna sonora blues: il mondo del lavoro visto dagli studenti con un occhio creativo

Le scuole primarie dell'istituto comprensivo Beatrice Portinari puntano sull'arte e sulla musica per affrontare il tema del lavoro. "Il lavoro a regola d'arte, storie di lavori e capolavori" è il titolo del progetto formativo - promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione - proposto alle classi seconde, terze e quarte dell'istituto. L'attività, che ha avuto origine dalla visita alla "Collezione Berzocchi" a Palazzo Romagnoli di Forlì nel 2018 e che si è conclusa nella realizzazione di un breve cortometraggio musicale, ha ottenuto il patrocinio della Siae: gli studenti hanno elaborato il brano "Con le braccia e con il cuore", realizzato e cantato dagli alunni, registrato in un cd.

"Tutto ha avuto origine dalla visita alla Collezione Verzocchi - sottolinea Ornella Castelli, insegnante ed ideatrice della proposta progettuale -. E' stato un trampolino di lancio fondamentale per approfondire il tema del lavoro con i bambini. Il cortometraggio, elaborato finale realizzato dagli alunni, è notevole. La forza di questo progetto è stata quella di unire il tema del lavoro all'universo dell'arte e della musica, evidenziando gli aspetti positivi del lavoro: la fatica alla bellezza, la passione e la cura. I bambini sognano quando pensano al futuro, dobbiamo salvaguardare questa ricchezza di prospettiva propria dei più piccoli. Il loro sguardo verso la vita adulta deve rimanere libero".

Elisa Ridolfi, cantante e docente dell'istituto Masini, ha spiegato la nascita della base musicale, colonna sonora realizzata per il cortometraggio: "Il brano ha origine dai canti popolari, è un Blues. Non è la classica canzone per bambini, è apprezzabile anche da un pubblico adulto". Claudio Tedaldi, coordinatore dell'Atelier del Cartone animato, ha sottolineato la caratteristica fondamentale del progetto realizzato nell'istituto comprensorio: "la capacità di appassionare i bambini, la dimensione giocosa e formativa che li ha fatti appassionare al tema del lavoro".

Emanuela Tini, insegnante ed ideatrice della proposta progettuale, spiega il percorso creativo del progetto: "L'iniziativa nasce all'interno del piano triennale delle arti, promosso dal Miur, scegliendo come tematica il lavoro. Le classi seconde hanno intervistato i nonni, gli anziani del paese per scoprire i mestieri antichi, le classi terze hanno approfondito il lavoro dell'agricoltore, tipico del nostro territorio, le classi quarte hanno disegnato la loro idea del lavoro, realizzando quindi un breve cortometraggio e le classi quinte hanno scritto la colonna sonora di quest'ultimo". Lorenzo Argentieri, Siae ha sottolineato "il valore dell'educazione alla creatività, base del progetto formativo rivolto ai giovani studenti".