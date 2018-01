Il comitato di quartiere paga il corso: al via con oltre 40 giovani "Musicando Insieme"

Oltre quaranta ragazzi della media "Mercuriale" hanno aderito al progetto "Musicando Insieme 2017-2018", nato dalla collaborazione tra i quartieri del Comitato Zona Ovest di Forlì (Romiti, Cava, Villanova, Villa Rovere, San Varano e Villagrappa) e le scuole dell'Istituto Comprensivo numero 5, sotto la dirigenza della professoressa Daniela Bandini. Il referente del progetto è il coordinatore della zona ovest Maurizio Naldi, nonchè coordinatore anche del comitato di quartiere Romiti. Le lezioni si svolgeranno sino a giugno distribuite in due ore settimanali pomeridiane. Non sono previste spese per le famiglie degli alunni che frequenteranno il corso e la zona ovest si farà garante per coprire i costi (il maestro di musica e la fornitura di strumenti per chi non li avesse e materiale didattico).

Il progetto " Musicando insieme si può...." verrà realizzato nella sede del Comitato di Quartiere Romiti (Via Sapinia 40, dietro il palazzetto dello sport Villa Romiti) a partire da questo giovedì, dalle 17. "Tale scelta è dovuta la fatto che molti ragazzi soprattutto provenienti dalla scuola media "Mercuriale", non abbiano problematiche di sicurezza stradale, visto che la scuola è vicina alla sede del quartiere Romiti, e quindi molto sicura per tutti coloro che vogliono raggiungerla in bicicletta o a piedi - afferma Naldi -. I giovani sono il futuro e quindi con questo progetto si può far capire loro che su di loro ci si basa per creare una società migliore e unita. La zona ovest di Forlì vuole dare tanto ai ragazzi partendo dalla musica che è un valore universale di unione e solidarietà. Questo progetto permetterà di dare all'esperienza una forte connotazione educativa e didattica nello studio della musica soprattutto per imparare come primo strumento la chitarra".