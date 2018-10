Sarà un Natale incantevole: in piazza tanti chalet, pattinaggio e polvere di stelle sulle facciate

Prende forma il Natale forlivese. E sarà all'insegna del cielo stellato. La giunta comunale ha approvato il progetto "Piazze d'Incanto", che animerà il centro storico durante le festività natalizie. Il programma sarà stilato dalla "Fiera di Forlì", che si è aggiudicata il bando per la programmazione delle manifestazioni in centro storico per i prossimi due anni. Il progetto, si legge nella delibera di giunta, "prevede l'installazione di arredi natalizi giganti". E' previsto inoltre "l'allestimento di una illuminazione di Piazza Saffi aggiuntiva".

Le luminarie si accenderanno il 25 novembre, che coincide con le celebrazioni di Santa Caterina, e si spegneranno il 6 gennaio. Tutti i corsi principali verranno allestiti con luminarie fatte di stelle, personalizzate a seconda della grandezza del corso e delle caratteristiche della via. L'albero di Natale svetterà in Piazza Saffi e si illuminerà a festa dall'8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Accanto sarà installata la pista di pattinaggio, che entrerà in funzione, condizioni atmosferiche permettendo, il 20 novembre. Saranno inoltre presenti "la tradizionale giostrina dei cavalli (che sarà allestita in Piazza Saffi, ndr), una serie di installazioni temporanee e di interventi che costituiscono senz'altro strumenti di ulteriore valorizzazione e qualificazione di quello che è il luogo d'incontro più importante dei forlivesi".

Le spese complessive ammontano a 213.866 euro, così ripartite: 30mila euro per le luminarie, 5mila euro per l'albero, 10mila euro per la pista di pattinaggio, 11mila euro per le iniziative per bambini e famiglie e 27mila euro per gli eventi di Capodanno e Natale. A queste si aggiungono altre spese, che comprendono gli allestimenti aggiuntivi a carico dei vincitori del bando per le iniziative in centro e Comune di Forlì. Confermato il Mercato di Natale nella consueta location di Piazzetta della Misura. "Si tratterà di un vero progetto di Natale caldo e dorato, con animazioni tutti i giorni dell'avvento destinate a grandi e piccoli, ma soprattutto una atmosfera magica e unica. Una esperienza di un centro storico bello, da girare da vivere", viene illustrato nel progetto allegato alla delibera.

La novità principale

La novità principale riguarda il tradizionale mercatino di natale dell'artigianato locale per i regali e gli allestimenti del Natale, organizzato dal consorzio Promomercati, che sarà portato in Piazza Saffi. Ci saranno casette di legno stile chalet, collocate sull'ellisse e lato palazzo Albertini a completamento del villaggio di Natale della piazza. "La piazza Saffi - si legge nel progetto -. vivrà un'atmosfera magica, con polvere di stelle su tutte le facciate dei palazzi della piazza. Balconi e finestre verranno impreziositi da migliaia di luci creando un effetto scenografico eccezionale, che renderanno la piazza mozzafiato. Fili di luci led di colore bianco caldo, fissati sulla linea perimetrale di Palazzo Comunale, Palazzo Albertini, Palazzo delle Poste, Palazzo Talenti Framonti, Palazzo del Podesta, Palazzo Camera di Commercio e Palazzina Ras. Fili di luci led effetto ghiaccio di colore bianco caldo saranno posizionate su balconi e finestre degli edifici. Tra le decorazioni anche di una torre di stelle, di una renna gigante con la slitta ed un grande babbo natale". Il progetto prevede anche un trenino di natale nei sabati di dicembre che congiunga le vie e le Piazze d'incanto.

L'albero di Natale

"La piazza - si legge nel progetto - verrà impreziosita dalle luminarie allestite, che faranno brillare i portici. Verrà posizionato il tradizionale grande abete con luci fitte di grande impatto e addobbi scenografici. L'abete verrà fornito dall'ufficio Ufficio Ambiente Rurale e Forestazione della Regione Emilia-Romagna (nella sede del Parco delle Foreste Casentinesi a Santa Sofia) ora coordinato dall'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - unione montana) frutto del diradamento, sono certificati con bollino dell'ufficio forestale e distribuiti per arredo urbano". L'albero di Natale sarà collocato dietro la pista di pattinaggio. Il magnete centrale delle festività ospiterà tutti i momenti principali a partire dal momento inaugurale con l'accensione dell'albero.

Piazza San Carlo e la casina di cristallo

Viene confermata la casina di cristallo e i laboratori organizzati dalle associazioni del territorio, luogo caldo e accogliente del centro storico destinata ai bimbi, forte dei 3000 accessi dell'anno passato. La casina è una tensostruttura trasparente, riscaldata, illuminata e arredata (10x10 metri), uno spazio per bambini e famiglie, neo-genitori e piccoli, ma anche giovani. Saranno coinvolte associazioni, scuole, gruppi, realtà diverse, attraverso uno specifico “avviso” contenente finalità e modalità di partecipazione. Per più di un mese proporranno attività, laboratori, animazioni, narrazioni e tanto (calendario condiviso). Il contesto sarà allestito a tema natalizio (ghirlande, addobbi rossi e oro, e luci calde); sarà uno spazio riscaldato e confortevole per i bambini di tutte le età. Ci sarà anche un angolo della casetta sarà allestito per ospitare Babbo Natale e i suoi aiutanti e ricevere le letterine che i bambini vorranno consegnare. Le realtà potranno candidarsi per gestire proposte per il periodo. L'iniziativa verrà coordinata con il contributo del Centro Famiglie del Comune di Forlì. Il coordinamento delle iniziative nella casetta verrà realizzato dal Centro Famiglie del Comune di Forlì.