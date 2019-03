Donare il tempo libero a bimbi e famiglie: si preparano i nuovi volontari di "Nati per Leggere"

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese organizza due percorsi formativi per offrire a cittadini e residenti nei quindici Comuni la possibilità di far parte del gruppo di volontari nell'ambito del progetto “Nati per Leggere”, cioè persone disposte a donare il proprio tempo per i bambini e le famiglie residenti nel territorio. Entrambi i corsi si articoleranno in quattro lezioni per un totale di 16 ore. Il primo corso avrà luogo il 9 maggio, 10 maggio, 24 maggio e 29 maggio dalle 14.30 alle 18.30.

Il secondo corso è programmato per il 16 settembre, 23 settembre, 30 settembre, 3 ottobre dalle 14.30 alle 18.30. A seguito del corso, ciascun volontario dovrà impegnarsi a svolgere, a titolo volontario e non retribuito, attività di promozione della lettura per bambini e genitori per non meno di 30 ore complessive da svolgere entro il 31 dicembre 2021, nei luoghi e negli orari individuati in accordo con i responsabili, sulla base delle preferenze espresse in sede di iscrizione.

I partecipanti al corso saranno selezionati sulla base di due categorie: 40 appassionati lettori e 20 lettori dal mondo. Per partecipare alla selezione è necessario inviare la domanda di partecipazione, scaricabile dal sito internet www.comune.forli.fc.it o ritirabile presso gli uffici del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese di viale Bolognesi 23, a Forlì. Sito e Centro per le Famiglie sono a disposizione per tutte le informazioni e per la documentazione necessaria.

Le domande e la documentazione richiesta dovranno pervenire entro e non oltre le 17 del 9 aprile. Sarà possibile inviarle all’indirizzo di posta elettronica centrofamiglie@comune.forli.fc.it o spedirle all’indirizzo del Centro Famiglie, viale Bolognesi 23, Forlì (C.a.p. 47121) o consegnarle a mano negli orari di apertura dello sportello: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18.