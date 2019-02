Nuovo polo commerciale all'uscita dell'A14: due grandi negozi come il 'Globo', ristoranti e fast-food

E' destinato ad ampliarsi il polo commerciale compreso tra il casello dell'autostrada e il centro commerciale 'Puntadiferro'. Qui, esattamente di fronte all'attuale grande magazzino dell'abbigliamento sportivo 'Globo', infatti, sorgeranno 5 nuovi edifici di cui due destinati ad attività commerciale di dimensioni simili al 'Globo' stesso. Non si tratta di un nuovo centro commerciale – dato che a Forlì al momento non ne possono sorgere di nuovi - ma di cosiddette 'medie superfici di vendita', che sono state regolamentate in modo definitivo dal “Piano del commercio” licenziato dal Consiglio Comunale nel dicembre del 2017. In totale ora è possibile realizzare 4.000 metri quadri di superficie di vendita, suddivisi però obbligatoriamente in due distinti locali, e altri 4.500 metri quadri che possono essere destinati ad uffici, ma anche ad attività di ristorazione e alberghiera. Il tutto compreso tra il 'Globo' e via Pellegrino Artusi.

Che queste aree, strategiche perché proprio di fronte al casello dell'autostrada e quindi facilmente raggiungibili e in grado di attrarre anche clientela di passaggio in transito lungo l'A14, avessero una vocazione commerciale è noto fin dal Piano regolatore del 2003. Nel 2015 il Consiglio comunale aveva deliberato un piano urbanistico, proposto dalla società immobiliare 'Casello' in cui si dava l'ok all'edificazione di 11mila metri quadri, di cui 5.000 destinati all'attività commerciale e il resto a 'direzionale'. In questa fase il progetto prevedeva anche un edificio a torre, visibile dall'autostrada, come quartier generale della banca 'Credito di Romagna' e lo stabile del 'Globo' poi effettivamente realizzato. Ma poi il progetto è stato modificato.

A fine 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il “Piano del commercio” e con esso ha accolto la richiesta della società immobiliare di estensione della superficie commerciale da 5.000 a 6.500 metri quadri, riducendo così il 'direzionale' per rimanere nell'ambito degli 11mila metri quadri totali. Nell'ultimo progetto della società 'Casello Srl' - che fa capo agli ex soci del Credito di Romagna (la banca nel frattempo è passata ad una compagnia coreana) – di fatto sparisce il progetto della sede centrale della banca e rimangono 5 edifici più bassi, di cui due appunto con finalità commerciali ed altri due più piccoli destinati alla ristorazione. Roadhouse, McDonald's, Happy Casa sono tra i marchi annunciati. La destinazione urbanistica permette anche di insediare attività alberghiere.

Attualmente è in fase di gestione in Comune dallo scorso luglio una variante al piano urbanistico del 2015, in cui si propongono le modifiche indicate al comparto ancora da costruire. Il documento, istruito dagli uffici, sarà quindi valutato dalla giunta comunale per l'approvazione, che è piuttosto scontata dal momento che il piano si adegua alla programmazione urbanistica generale del commercio a Forlì. Dopo questa fase la burocrazia procederà coi permessi di costruire, col risultato che entro un paio d'anni l'area attualmente “vuota” tra il casello A14 e via Pellegrino Artusi (l'arteria che porta dal casello al 'Puntadiferro', ndr) vedrà popolarsi di ulteriori attività commerciali.