Progetto scuole sicure, l'assessore Cintorino chiama a raccolta i Nonni Vigile: "Sono preziosi"

Il Comune di Forlì avvia l'iter per l'assegnazione degli incarichi di "Nonni Vigile" per l'anno scolastico 2020/2021 nell’ambito del progetto "Scuole Sicure". Il Progetto - spiega l'assessore con delega al decentramento Andrea Cintorino - prevede che i Nonni Vigile agevolino e controllino l’attraversamento degli alunni sui passaggi pedonali in prossimità delle scuole, all'entrata e all'uscita e svolgano un controllo complessivo rispetto a quanto succede all'esterno delle scuole. Considerata l'emergenza sanitaria tuttora in atto, quest’anno la loro presenza e il loro intervento saranno ancora più preziosi".

Fino al prossimo 24 agosto (ore 12) sarà possibile candidarsi per svolgere questa preziosa attività: occorre essere residenti a Forlì, avere un po' di tempo libero, essere pensionati o in attesa di pensione; avere un'età fra i 55 e 75 anni, essere pazienti e autorevoli, non avere precedenti penali ed avere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio Le esperienze precedenti sono gradite, ma ci sarà spazio anche per nuove figure. "I Nonni Vigile riceveranno alcune ore di formazione e affiancamento a cura della Polizia Municipale all'inizio dell'anno scolastico ed un rimborso mensile di modico valore", concluide.

Per informazioni è possibile contattare l'Unità Partecipazione (P.zza Saffi, 8) ai numeri 0543.712299/2256; email "unita.partecipazione@comune.forli.fc.it".

Avviso e modulistica sono pubblicati all'albo on line e sul sito del Comune www.comune.forli.fc.it, sezione “Bandi/avvisi/gare/concorsi”.

Elenco delle Scuole interessate al servizio

Scuola Primaria L. Tempesta Via Tevere - Cava;

Complesso scolastico Vie Sapinia e Valeria - Romiti;

Scuola Primaria D. Peroni Via Castel Latino - Vecchiazzano;

Scuola Primaria G. Rodari ingresso Via Ca' Rossa - Ca' Ossi;

Scuola Secondaria di primo grado Zangheri Via Ribolle - Ca' Ossi;

Scuola Primaria Melozzo - Via Turati;

Scuole Primarie Manzoni e S. Maria del Fiore ingresso Via Ravegnana - Foro Boario;

Scuole Orceoli - Via Ravegnana intersezione con rotonda P.le Maria Mazzini;

Scuola Primaria R. Rivalta Via Cerchia - Bussecchio;

Scuola Primaria A. Rivalti Via Baldraccani - Ronco;

Scuola Secondaria di primo grado Palmezzano - V.le della Libertà;

Scuola Primaria Dante Alighieri - Via della Grata;

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado - San Martino in Strada;

Scuola Primaria Manzoni - Via Gorizia - Col di Lana;