Secondo atto del progetto Sport nelle scuole

Venerdì 15 febbraio vi sarà il secondo appuntamento con il Progetto Sport nelle Scuole, portato avanti da Francesco Milandri, insegnante di educazione fisica della Scuola “La Nave” di Forlì.

Per l’occasione ha deciso di dare l’opportunità ai suoi studenti di conoscere la realtà sportiva del nostro territorio, portandoli presso il centro sportivo polifunzionale “Sport City Libertas” per cimentarsi in diverse attività.

La mattinata vedrà il coinvolgimento degli alunni in attività sportive come: l’Hip Hop, l’Allenamento funzionale costituito da circuiti, Kung-Fu ed AcroYoga.

L’obiettivo di Milandri è quello di favorire un orientamento sportivo consapevole, utilizzando un approccio multidisciplinare e veicolando i valori educativi dello sport come mezzo di crescita, di espressione sia individuale che collettiva.



“L’educazione fisica a scuola fornisce conoscenze e competenze, come il lavoro in team, il comportamento leale, il rispetto, la consapevolezza del corpo e a livello sociale favorisce la comprensione generale delle “regole del gioco; che gli studenti possono mettere in pratica anche per le altre materie scolastiche e nella vita.”