Le vie di fuga della scuola "Le Api" colorate dai bimbi come una strada di Santiago in Cile

"Ogni bambino è un artista. Il problema è poi come rimanere un artista quando si cresce!". Così scriveva Pablo Picasso. Alla scuola dell'infanzia "Le Api" Istituto Comprensivo numero 5 "T. Gori", al Quartiere Romiti, bambini e insegnanti sono stati protagonisti di un progetto di street art per dipingere le vie di fuga del plesso. Prendendo spunto da una strada di Santiago in Cile, realizzata dall'artista Fernàndez, la scuola è stata riempita di svariati colori.

Questo progetto ha preso il via l'anno scorso dove, sempre alle "Api", era stata realizzata la street art che si rifaceva alle strisce pedonali spagnole, realizzate dall'artista bulgaro C. Guelov, con colori vivaci e forme geometriche. Il progetto è svolto dal gruppo dei bambini di 5 anni che, prima del passaggio alla primaria, lasciano alla scuola una loro traccia rendendo più vivaci e allegre le vie di fuga.

Anche la scuola dell'Infanzia "Aloidi" di Villagrappa, sempre dell'Istituto Comprensivo numero 5 , è stato realizzato con i bambini due murales. Questo progetto nasce, come tutta la progettualità scolastica nell'Istituto Comprensivo, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Bandini, in modalità verticale, coinvolgendo anche gli altri ordini scolastici, dall'infanzia alla secondaria di primo grado con lo scopo di accompagnare in maniera consapevole i bambini che diventano ragazzi nell'arco del loro percorso scolastico.