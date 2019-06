"Made in Europe": esperienze di tirocinio in Europa per i neo-diplomati

C’è tempo fino all’11 luglio 2019 per candidarsi a “Made in Europe+”, progetto Erasmus+ che prevede esperienze di tirocinio all’estero per giovani neo-diplomati dell’Emilia-Romagna. Il progetto è realizzato dalla Coop. sociale Kara Bobowski di Modigliana, in collaborazione con Irecoop Emilia-Romagna. Possono partecipare tutti i neo-diplomati 2019 residenti o domiciliati in Emilia-Romagna che non sono intenzionati ad iscriversi all’università e interessati a vivere un’esperienza di tirocinio in uno dei seguenti settori: agraria e agroalimentare, ambiente, ristorazione, eno-gastronomia, turismo, educazione e sociale.

Tre mesi è la durata dell’esperienza all’estero (indicativamente 20 settembre – 20 dicembre o in autunno). Sono disponibili anche mobilità destinate a giovani con disabilità o svantaggio per esperienze brevi di 2 settimane. Anche per loro è prevista un’attività formativa di tirocinio, con la possibilità di partire con un accompagnatore (per il quale è prevista la copertura delle spese di viaggio e soggiorno ed un contributo per il proprio ruolo). Diverse sono le mete europee disponibili: Regno Unito, Francia, Spagna, Slovenia, Grecia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Ungheria e Austria. "Made in Europe+" vuole porsi quindi come preziosa opportunità che vuole fungere da ponte tra la scuola e il mondo del lavoro, dando ai giovani l’opportunità di sviluppare e acquisire competenze e conoscenze spendibili sul mercato del lavoro. Sarà inoltre un’occasione per migliorare le proprie competenze linguistiche, vivere in un contesto culturale diverso, conoscere nuove persone e luoghi.

La partecipazione è semplice, basta avere la giusta motivazione e voglia di mettersi in gioco per questa esperienza europea. I ragazzi interessati dovranno mandare la propria candidatura secondo quanto scritto nell’apposito bando https://www.karabobowski.org/2019/06/progetto-erasmus-made-europe . Il programma Erasmus copre le spese di viaggio, soggiorno e assicurazione. I tirocini e l’alloggio saranno organizzati dagli enti partner del progetto nei vari Paesi di destinazione. “Made in Europe+” è realizzato con il co-finanziamento della Commissione Europea per il Programma Erasmus+ e grazie al contributo di "Bcc Ravennate, Imolese e Forlivese", "Emilbanca", "Banca Centro Emilia", "Anmic" di Parma, nonché con il supporto di Confcooperative Emilia Romagna e Regione Emilia-Romagna. Informazioni dettagliate sul contenuto dell’esperienza e sulla modalità di partecipazione si trovano nel bando scaricabile dal sito https://www.karabobowski.org/2019/06/progetto-erasmus-made-europe oppure si può contattare direttamente la Coop. sociale Kara Bobowski (telefono 0546 940259; email: europa@karabobowski.org).