Progetto "Viva Sofia": un corso di primo soccorso polmonare

Lunedì alle ore 10,30 nella sede dell’Associazione Anffas onlus di Forlì, via Ridolfi 18 Forlì, si terrà una breve formazione di Primo Soccorso e Disostruzione delle vie aeree superiori con lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa dell'arrivo del personale del 118. L’Associazione apre questa iniziativa a quanti vorranno partecipare, per promuovere una cultura di benessere e di reciprocità. Il Service Nazionale denominato “Viva Sofia” è promosso dai Club Lions Forlì Valle del Bidente e Lions Forlì Cesena Terre di Romagna. Si tratta, viene spiegato, di "semplici manovre da effettuare in caso vi sia un’ostruzione delle vie aeree, manovre che possono fare la differenza e salvare una vita."