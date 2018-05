Progetto Viva, una serata ricca di emozioni nel ricordo di Maurizio Rossi

Erano più di 160 le persone che hanno partecipato martedì alla serata a favore del team forlivese di Viva (la task force di volontari, composta da medici e infermieri di Rianimazione, Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza, 118 e Cardiologia di Forlì, che, da anni, opera nelle scuole, nelle palestre e nei centri di aggregazione per sensibilizzare sulla tematica della rianimazione cardiopolmonare e insegnare le manovre salvavita) in ricordo di Maurizio Rossi, scomparso prematuramente pochi mesi fa. L'appuntamento si è svolto all'agriturismo "La Ramiera" a Piavola (Mercato Saraceno). "Il ricordo di Maurizio, amico di tutto il paese, resterà vivo anche con iniziative come questa - spiegano i volontari di VIVA - E' stata una serata piena di emozioni per tutti gli amici, per la famiglia di Maurizio, ma anche per tutti i volontari del team forlivese".