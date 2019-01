Con le abbondanti nevicate degli ultimi giorni riparte la stagione "bianca" della Campigna

Tutti gli impianti di crinale nel Parco nazionale sono aperti: piste da sci, fondo, snow, slittini e campo scuola. Ricchissimo e differenziato è anche il programma di escursioni in panorami mozzafiato con le ciaspole. Le scommesse, da tornare a vincere sono quelle di realizzare un felice connubio tra rispetto dell'ambiente e divertimento sulla neve, e di allargare la proposta invernale ad attività che valorizzano le infinite suggestione del "sonno" della foresta. E questo anche quando le condizioni non sono ottimali per gli impianti delle piste da sci: con le ciaspole, con la fat bike o a piedi "Neve e natura" rinnova la collaborazione tra il Parco nazionale e il comune di Santa Sofia all'insegna della valorizzazione del patrimonio ambientale e della sostenibilità.

Corsi di sci di fondo

"Prova con noi lo sci da fondo" è il programma proposto per domenica. Si tratta di un corso gratuito adatto a tutti (dai 10 anni in su) dedicato ad una splendida disciplina che avvicina il mondo dell’escursionismo a quello dello sci. Si svolgerà sulla pista da sci di fondo di Campigna sia la mattina che il pomeriggio. E' possibile noleggiare l’attrezzatura in loco (è consigliata la prenotazione). Informazioni all'hotel Granduca (telefono 0543.980051) o l'albergo lo Scoiattolo (0543. 980052).

Corsi per ragazzi

Tornano anche i corsi di sci per ragazzi "Allacciate gli scarponi, si parte!": sul versante romagnolo, a cura dello Sci Club Forlì, con servizio pullman andata e ritorno da Forlì, la proposta si rivolge a ragazzi dai 6 anni in su (informazioni ai mumeri 0543. 30335 - 337. 593361); su quello toscano organizzano lo Sci club Stia (signor Bresciani 348. 7205267) e lo Sci club Tacconi sport (signor Fani 333. 4749727). Il programma è pensato per studenti delle scuole primarie e secondarie del Casentino.

Escursioni ed eventi

Domenica il Gruppo Trekking Forlì organizza la tradizionale ciaspolata in Campigna. L’escursione sarà di 13 chilometri con 500 metri di dislivello e avrà la durata di circa 5 ore. Lunedì 4 febbraio sarà la volta dello speciale "Madonna del fuoco". Domenica 10 febbraio torna (terza edizione) il "Winter trail di Campigna", kermesse competitiva e non: 12,5 chilometri di lunghezza con dislivello positivo di 600 metri. Seguono (domenica 24 febbraio), il XXVII "Raduno sci-alpinistico della Campigna" e (domenica 10 marzo) la XV "Ciaspolata e pescatori a Campigna", targa “Campigna in Inverno” al gruppo più numeroso. Si uscirà con le ciaspole, accompagnati da esperte guide, su due tipologie di percorso: "media difficoltà" e "facile, per tutti". Ulteriori informazioni all'ufficio informazioni del Parco nazionale, al numero 0575. 503029 o consultando il portale https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/calendario-eventi.