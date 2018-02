Il potere terapeutico di musica e balli a Natural Expo. E ci sarà anche un matrimonio sciamanico

Riapre sabato alle 10 la 13esima edizione di Natural Expo, la rassegna organizzata da Romagna Fiere che sino a domenica animerà i padiglioni fieristici di via Punta di Ferro a Forlì. La seconda giornata si presenta davvero ricca sia dal punto di vista della proposta di soluzioni, trattamenti e prodotti che i visitatori potranno trovare e ai quali potranno liberamente sottoporsi esplorando la varietà di centri benessere, palestre, scuole olistiche, erboristerie e produttori presenti negli spazi espositivi, sia dal punto di vista dell’offerta informativa e culturale che, come da tradizione, Natural Expo vuole mettere a disposizione di un pubblico sempre più attento e sensibile, attraverso un nutrito programma di conferenze, seminari e convegni a partecipazione gratuita.

Trattamenti e free class

La rassegna quest’anno propone due spazi nei quali i visitatori potranno non solo assistere, ma diventare loro stessi protagonisti di dimostrazioni, trattamenti e free class. Un’area “Yoga e Dintorni” sarà caratterizzata sino a domenica da lezioni gratuite di questa pratica millenaria in costante evoluzione e di altre discipline finalizzate al benessere del corpo. Sabato alle 11 si potranno persino portare i bambini a provare lo lo Yoga Bimbi per educare all’armonia giocando. Lo Yoga per bambini è, infatti, un nuovo modo di apprendere lo Yoga attraverso il gioco e la leggerezza che accompagna l'età a cui è rivolto. Differentemente dagli Yoga per adulti, l'obiettivo è imparare a percepire il proprio spazio fisico e interiore attraverso fiabe e giochi in cui le posizioni passano nello sfondo, ma senza essere portate a coscienza, in quanto potrebbe favorire la competizione e quindi lo spostamento della percezione del proprio centro.

Inoltre alle 12.15 lezioni di Yoga Forlì Suryachandra sull’Ashtanga Vinyasa Yoga, alle 18.15 Centro Yoga Nataraja con lo Yoga proposto da Lisa Ghezzi e in precedenza, dalle 15.15, due momenti con Bodhi Dharma di Luigi Ventura ed Eugenia Fabbri della Faggiola su AcroYoga, una disciplina che nasce dal felice incontro tra Yoga, Thai Massage e Acrobatica. E’ una pratica tanto ludica-acrobatica quanto terapeutica che apre al contatto, alla collaborazione e alla condivisione permettendo di superare i limiti del corpo e della mente attraverso la consapevolezza di se stessi, in un’atmosfera di gioco e divertimento. Sempre Bodhi Dharma presenterà lo Yoga Anukalana Inspired, un approccio alla pratica dello Yoga e della meditazione che basandosi sull'antica tradizione del Tantra integra elementi di discipline che ne condividono scopi e principi. Lo Yoga integrale ed integrato di Anukalana rende possibile adattare questa disciplina alla costituzione e alla personalità dell’individuo, velocizzando i tempi con cui si manifestano i benefici.

Area esperienziale

L’Area Esperienziale avrà, invece, al centro musica e danza i cui effetti terapeutici sono inconfutabili. Un nutrito programma di esibizioni e workshop aperti a tutti di Zumba, Total Body e Hip-Hop con Dream Dance School, Entolistic e Fit All Dance con Arthena Danza e Biodanza, un processo di espansione globale dell’essere umano che invita a vivere tramite l’emozione, la gioia del movimento, l’incontro con se stessi e con gli altri. Con questa pratica si può ritrovare e mantenere la sensazione di benessere, rinforzare la stima di sé, risvegliare il piacere del movimento, sviluppare e stimolare la gioia, l’entusiasmo e la creatività, ridurre l’ansia, favorire la comunicazione e l’espressione.

Balli

Si potrà provare anche qualcosa di realmente innovativo come la Mamma Dance, un ballo creato appositamente per le future e le neomamme, per tornare in forma dopo la gravidanza danzando col proprio bimbo. La danza con il bambino genera infatti un intenso senso di benessere nella madre e nel bambino. La madre porta il suo bambino vicino al suo corpo durante il ballo, riproducendo in qualche modo l'ambiente del grembo materno. Le dimostrazioni con Diana la Cubana, si terranno sabato alle 10.30 e domenica alle 17.15. Ballo ma anche musica e canto per ritrovare equilibrio interiore. Lo dimostrerà alle 11.45 Viria Romagnoli del Cerchio d’Armonia con il suo metodo Soul Voice, un metodo che permette di diventare consapevoli delle potenzialità insite nella voce umana. In Sala Europa, sabato alle 17.15, sarà invece il Maestro Luca Vignali a tenere una conferenza sulla “Terapia del suono: musica e suoni nell'Arte della Guarigione” dimostrando che attraverso l’uso del suono e di altre modalità vibrazionali è possibile instaurare un bilanciamento e ristabilire la normale frequenza che è alla base della salute. Luca Vignali è direttore proprio della sua scuola di Terapia del Suono, dove opera attivamente come docente e svolge seminari e sessioni individuali in Italia e all’estero.

Il fascino di un matrimonio sciamanico in fiera con Love Shaman Way

Per la prima volta a Forlì sarà presente “Love Shaman Way” che proporrà situazioni di immersione nei riti sciamanici con Prem Antonino, “Lo Sciamano dell'Amore”. Assieme ai suoi collaboratori condurrà i presenti a vivere momenti davvero coinvolgenti e del tutto inusuali per una rassegna fieristica. Ci saranno trattamenti sciamanici, free class di Danza sciamanica del cuore, si vivrà l’esperienza del Cerchio Sciamanico Biondeor per vincere le paure (domani alle 19.00) e domenica alle 10.30 il seminario "Primordial Orgasmic Trip”, un viaggio sciamanico attraverso il quale si accede a un universo nascosto dove ricevere rivelazioni e incontrare spiriti alleati in forma di animali guida, di maestri spirituali o di presenze magiche come gnomi, fate, folletti, elfi.

Il momento, però, più singolare sarà quello di sabato alle 14. Natural Expo ospiterà un Matrimonio Sciamanico. Un rituale mai svoltosi in un contesto fieristico e tutto da vedere e vivere che sancisce l’incontro di due anime in evoluzione. È perfetto, ad esempio, per tutte le coppie che non si riconoscono nelle religioni ufficiali, ma sentono comunque l’esigenza di celebrare la loro unione in maniera più profonda e solenne. Un’esperienza iniziatica per ribadire il proprio percorso di coppia o di genitori e rinnovare la promessa d’amore con una nuova consapevolezza.

Questo il programma completo della giornata di sabato 17 febbraio:

OPEN SPACE

11:00 Graziano Pini: L'arte di essere e il linguaggio del cuore

12:10 Matty Savoia, Manuela Dallonda, Cristina Sacchini e Luisa Stracqualursi: Presentazioni libri

13:20 Maria Angela Torti - Hellinger® Schule: Il mio destino attraverso la mia famiglia

14:30 Marco Civolani: Agopuntura ayurvedica senza aghi a pressione integrata

15:40 Graziano Pini: Innamorarsi: Tu, io…Noi!

16:50 Maria Rita Faccia: Cuore Numerante - Innamorati dei Numeri di Nascita

18:00 Il cuore che ride: Presentazione corsi: I bambini Cristallini e ThetaHealing

19:00 Roberto Fioramonti – avvocato conciliatore: La Conciliazione

SALA EUROPA

11:30 Daniele Gullà: Comunicare con la luce

12:45 Gianpaolo Giacomini - OM Edizioni: Trattato di Alchimia delle Emozioni

14:00 GianMatteo Gavelli – Coach Roberto Re Leadership School: Il benessere nasce dalla comunicazione con se stessi e con gli altri

15:45 Davide Landi Astrologo: Dentro le Emozioni

17:15 Luca Vignali: Terapia del Suono, musica e suoni nell'arte della guarigione



YOGA E DINTORNI - dimostrazioni e free class aperte a tutti

11:00 Il Paese dello Yoga: Yoga Bimbi, educare all'armonia giocando

12:15 Yoga Forlì Suryachandra: Ashtanga Vinyasa Yoga, posizioni di apertura

14:00 Love Shaman Way: MATRIMONIO SCIAMANICO, un cammino comune di evoluzione dell’anima

15:15 Bodhi Dharma - Eugenia Fabbri: Yoga Anukalana Inspired

16:30 Bodhi Dharma - Eugenia Fabbri e Luigi Ventura: AcroYoga Anukalana Inspired

18:15 Centro Yoga Nataraja – Lisa Ghezzi: Yoga

LA MUSICA CHE CURA, IL BALLO CHE GUARISCE - Dimostrazioni e free class aperte a tutti

10:30 Diana la Cubana: Mamma Dance

11:45 Viria Romagnoli Soul Voice® Authorized Teacher: Soul Voice®, il potere nascosto della voce

12:45 Bodhi Dharma - Luigi Ventura: Tai Ji Chuan

14:00 Dream Dance School - Simona Gentile: Total Body

14:40 Dream Dance School - Simona Gentile: Zumba e Zumba Toning

15:15 Dream Dance School - Simona Gentile: Zumba step

15:45 Dream Dance School - Simona Gentile: Strong by Zumba

16:20 Dream Dance School - Simona Gentile: Esibizioni di Hip-Hop

17:15 Nando Gozzi, Viviana Sacchini, Carmen Mazza, Simona Rinaldi: Biodanza®

19:00 Love Shaman Way: Biondeor, il Cerchio sciamanico per vincere le paure

MONDO THAI – dalle 19:30 alle 22:30

Cena thailandese con danze tradizionali

VISITARE NATURAL EXPO

DOVE E QUANDO: dal 16 al 18 febbraio 2018 - Fiera di Forlì, via Punta di Ferro 2

ORARI: venerdì dalle 14 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20

BIGLIETTI: venerdì biglietto unico 3 euro- sabato e domenica, biglietto intero 8 euro e ridotto 6 euro con coupon scaricabile dal sito www.naturalexpo.it. Bambini gratis fino a 12 anni.