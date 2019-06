Con l'estate le aree verdi si trasformano in palestre a cielo aperto: torna "Parchi in Wellness"

Con l'estate torna "Parchi in Wellness, il progetto di attività fisica gratuita promosso dal Comune di Forlì assieme ai centri wellness e le associazioni sportive locali (Polisportiva Sammartinese, Forlì Sport e Benessere, Lotofit, Società di Danza Circolo di Romagna, Libertas Hockey, Budokan Dojo, Bu-juts, Mental coach, Gymnasium Forlì, DreamDance School, Tkwondo e Gymnica '96. Fino al 15 settembre, tutti i giorni della settimana, ad esclusione del sabato e domenica, si terranno corsi di allenamento funzionale, camminata total body, tai chi, ginnastica leggera, taekwondo, hockey su terra, circuiti per addominali e glutei e molto altro, organizzati da otto società sportive.

I corsi si terranno principalmente nel pomeriggio a partire dalle 17 in alcuni dei polmoni verdi della città: il parco urbano "Franco Agosto", il parco di via Dragoni, il parco "Paul Harris", l'area verde Lugaresi in via Gino Mattarelli. Il programma completo delle attività si può consultare nel sito del comune di Forlì o reperire nell'ufficio relazioni con il pubblico del Comune. Il filo conduttore della quarta edizione di "Parchi in Wellness" riprende quello delle passate edizione, con lo scopo di valorizzare e sfruttare quelle che possono essere definite palestre a cielo aperto. Le esperienze proposte sono aperte a tutti, ma particolarmente indicate per chi non fa attività fisica regolare". Per informazioni è possibile contattare i numeri 0543.712402-340.4322943 o scrivere una mail a unita.sport@comune.forli.fc.it.

Scarica il programma: Parchi in Wellness 2019